В Ростовской области 52-летний рыбак провалился под лед и утонул в реке Маныч

В Ростовской области на реке Маныч погиб рыбак. Трагедия случилась 9 февраля в районе поселка Степной Курган, где 52-летний мужчина вышел на лед и не вернулся домой, сообщает региональное ГУ МЧС.

По имеющейся информации, местный житель отправился на рыбалку и вечером позвонил родным, сообщив, что собирается возвращаться. Однако домой он так и не пришел. Поисково-спасательные работы продолжались около суток, после чего тело мужчины было обнаружено. Предварительная версия случившегося — рыбак не заметил опасный участок, проломил лед и утонул. Сейчас по факту произошедшего проводятся необходимые следственные мероприятия.

Спасатели МЧС России в очередной раз напоминают гражданам об опасности выхода на непрочный лед.

«Лед не прощает ошибок, улов не стоит человеческой жизни!» — подчеркивают в ведомстве.

Фото ДПЧС РО (из архива)