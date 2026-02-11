Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области 52-летний рыбак провалился под лед и утонул в реке Маныч

На чтение 1 мин Просмотров 77 Опубликовано

В Ростовской области на реке Маныч погиб рыбак. Трагедия случилась 9 февраля в районе поселка Степной Курган, где 52-летний мужчина вышел на лед и не вернулся домой, сообщает региональное ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

По имеющейся информации, местный житель отправился на рыбалку и вечером позвонил родным, сообщив, что собирается возвращаться. Однако домой он так и не пришел. Поисково-спасательные работы продолжались около суток, после чего тело мужчины было обнаружено. Предварительная версия случившегося — рыбак не заметил опасный участок, проломил лед и утонул. Сейчас по факту произошедшего проводятся необходимые следственные мероприятия.

Спасатели МЧС России в очередной раз напоминают гражданам об опасности выхода на непрочный лед.

«Лед не прощает ошибок, улов не стоит человеческой жизни!» — подчеркивают в ведомстве.

Ранее мы рассказали, что  20-летний дончанин был насмерть сбит поездом.

Фото ДПЧС РО (из архива)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости происшествия Ростовская область утонул мужчина
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru