Резонансное ДТП с двумя погибшими в Волгодонске девушками взял под особый контроль глава Следкома РФ

Несовершеннолетние пересекали проезжую часть дороги на самокате на разрешающий сигнал светофора и были сбиты насмерть.

Дорожно-транспортное происшествие, получившее резонанс в медиапространстве Ростовской области, находится на особом контроле главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Об этом сообщает региональный следком.

Речь идет о инциденте, который 13 сентября произошел в Волгодонске на проспекте Строителей. 22-летний водитель на Audi на перекрестке со светофором проехал на «красный», сбил двух 17-летних девушек на самокате, которые скончались на месте происшествия до приезда скорой.

«Ранее молодой человек неоднократно нарушал правила дорожного движения, фиксируя свои действия на камеру мобильного телефона с целью последующего размещения в сети Интернет», — сообщает ведомство.

В отношении молодого водителя, который нарушил ПДД, что привело к смерти двух человек, возбуждено уголовное дело. Следственное управление по Ростовской области инициировало вопрос его из органов внутренних дел в свое производство. Глава Следкома РФ держит данное дело на особом контроле.

