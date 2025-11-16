В Ростовской области 16-летний водитель авто погиб в аварии на трассе Р-260

Автомобиль, которым управлял подросток, врезался в барьерное ограждение железнодорожного переезда и загорелся.

Смертельное ДТП произошло 16 ноября в 15.15 на 351 км автодороги Р-260 «Волгоград—Каменск-Шахтинский—Луганск», под Каменск-Шахтинском. По предварительным данным, 16-летний водитель на Haval F7 выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора. Не справившись с управлением кроссовером, подросток врезался в автоматическое барьерное ограждение, из-за чего машина вылетела с дороги, перевернулась, а потом загорелась.

«Несовершеннолетний водитель автомобиля погиб на месте происшествия», — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Госавтоинспекция региона обращается к родителям с призывом не оставлять ключи от автомобилей в свободном доступе и пресекать любые попытки несовершеннолетних управлять транспортом без соответствующих прав.

Ранее мы сообщали, что 15 ноября под Таганрогом в страшном ДТП пострадали трое взрослых и ребенок.

Фото и видео: Госавтоинспекция по РО