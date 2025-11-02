В Ростовской области 14-летний подросток до смерти избил мужчину

В Ростовской области возбуждено уголовное дело против 14-летнего подростка из Зверево. Несовершеннолетний обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

По данным следствия, инцидент произошел 27 октября 2025 года. В ходе ссоры подросток руками и ногами нанес 33-летнему мужчине множественные удары по голове и телу. Из-за травмы живота потерпевший скончался в машине скорой помощи.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. По ходатайству следователя несовершеннолетнему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщает региональное управление СКР.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование этого уголовного дела взято на контроль в центрального аппарате Следственного комитета России.

Фото: страница донского Следкома в ВК