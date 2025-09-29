В Ростове участникам просветительского марафона Знание.Первые рассказали истории подвигов

«Во имя будущего: история подвигов» — под таким названием в Ростове прошла встреча в рамках федерального просветительского марафона Знание.Первые!

В панельной сессии приняли участие руководитель ростовского филиала фонда «Защитники Отечества» Татьяна Карасева, Герой России Андрей Манухин, специальный корреспондент телеканала «Россия-24» Александр Лукьянов и военный корреспондент RT Мурад Газдиев.

Спикеры общались с 200 юными слушателями. Школьники и студенты задавали вопросы Герою России о том, как появилась его мечта служить в спецназе или ВДВ, какую важную черту характера у него воспитала армейская служба. Интересовались, как изменился образ фронтового разведчика по сравнению со сформированным фильмами и книгами о Великой Отечественной войне. Также спрашивали, что лично для Героя России означает высшая награда страны. Советовались, как бороться с «мощной промывкой мозгов со стороны противника», о которой Андрей Манухин говорил в одном из своих интервью. Просили рассказать, что дало ему силы вернуться к полноценной жизни после тяжелейшего ранения. И хотели знать, какие инициативы Общественного совета проекта «Герои Дона», в который входит Андрей, он считает самыми важными для региона.

Разговор получился искренним: зал живо реагировал на выступления спикеров и с большим интересом слушал ответы на вопросы.

Отметим, что центральная площадка мероприятия, реализуемого Российским обществом «Знание» при участии фонда «Защитники Отечества», расположилась на территории ВДНХ в Москве. Параллельно с ней марафон проходил в 10 регионах страны. Ростовская площадка была расположена в Центре исторического парка «Россия — моя история».

Фото: пресс-служба ростовского филиала фонда «Защитники Отечества»