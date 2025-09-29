Главная » Новости Ростовской области

В Ростове участникам просветительского марафона Знание.Первые рассказали истории подвигов

На чтение 2 мин Просмотров 12 Опубликовано

«Во имя будущего: история подвигов» — под таким названием в Ростове прошла встреча в рамках федерального просветительского марафона Знание.Первые!

Новости Ростовской области

В панельной сессии приняли участие руководитель ростовского филиала фонда «Защитники Отечества» Татьяна Карасева, Герой России Андрей Манухин, специальный корреспондент телеканала «Россия-24» Александр Лукьянов и военный корреспондент RT Мурад Газдиев.

Спикеры общались с 200 юными слушателями. Школьники и студенты задавали вопросы Герою России о том, как появилась его мечта служить в спецназе или ВДВ, какую важную черту характера у него воспитала армейская служба. Интересовались, как изменился образ фронтового разведчика по сравнению со сформированным фильмами и книгами о Великой Отечественной войне. Также спрашивали, что лично для Героя России означает высшая награда страны. Советовались, как бороться с «мощной промывкой мозгов со стороны противника», о которой Андрей Манухин говорил в одном из своих интервью. Просили рассказать, что дало ему силы вернуться к полноценной жизни после тяжелейшего ранения. И хотели знать, какие инициативы Общественного совета проекта «Герои Дона», в который входит Андрей, он считает самыми важными для региона.

Разговор получился искренним: зал живо реагировал на выступления спикеров и с большим интересом слушал ответы на вопросы.

Отметим, что центральная площадка мероприятия, реализуемого Российским обществом «Знание» при участии фонда «Защитники Отечества», расположилась на территории ВДНХ в Москве. Параллельно с ней марафон проходил в 10 регионах страны. Ростовская площадка была расположена в Центре исторического парка «Россия — моя история».

Фото: пресс-служба ростовского филиала фонда «Защитники Отечества»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru