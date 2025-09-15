Главная » Новости Ростовской области

В Ростове предприниматель уклонился от уплаты налогов на сумму 67 млн рублей

На чтение 2 мин Просмотров 28 Опубликовано

Он также сфальсифицировал платежные поручения почти на 180 млн рублей.

Новости Ростовской области

В Ростове завершено расследование уголовного дела за экономические преступления, в которых фигурируют суммы в десятки и сотни миллионов рублей. Им занимался второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) регионального следкома, рассказали в ведомстве.

Руководитель коммерческой организации, которая занималась грузоперевозками, обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и неправомерный оборот средств платежей.

«По данным следствия, с 2019 по 2021 год обвиняемый, желая обойти ограничения для применения специального налогового режима и сохранить право на его использование, создал схему «дробления бизнеса», используя подконтрольную фирму и фиктивные документы, — говорится в сообщении. — Это позволило ему незаконно применять льготный налоговый режим и уклониться от уплаты более 67 млн рублей налогов».

Кроме того, предприниматель через подконтрольные организации с помощью сфальсифицированных платежных поручений перевел свыше 179 млн рублей недобросовестным контрагентам.

На имущество обвиняемого был наложен арест на общую сумму свыше 11,5 миллионов рублей. Сам он в добровольном порядке частично погасил причиненный ущерб в сумме 12,9 миллионов рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Фото: СУ СК РФ по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости происшествия Ростовская область следком уголовное дело
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru