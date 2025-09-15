В Ростове предприниматель уклонился от уплаты налогов на сумму 67 млн рублей

Он также сфальсифицировал платежные поручения почти на 180 млн рублей.

В Ростове завершено расследование уголовного дела за экономические преступления, в которых фигурируют суммы в десятки и сотни миллионов рублей. Им занимался второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) регионального следкома, рассказали в ведомстве.

Руководитель коммерческой организации, которая занималась грузоперевозками, обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и неправомерный оборот средств платежей.

«По данным следствия, с 2019 по 2021 год обвиняемый, желая обойти ограничения для применения специального налогового режима и сохранить право на его использование, создал схему «дробления бизнеса», используя подконтрольную фирму и фиктивные документы, — говорится в сообщении. — Это позволило ему незаконно применять льготный налоговый режим и уклониться от уплаты более 67 млн рублей налогов».

Кроме того, предприниматель через подконтрольные организации с помощью сфальсифицированных платежных поручений перевел свыше 179 млн рублей недобросовестным контрагентам.

На имущество обвиняемого был наложен арест на общую сумму свыше 11,5 миллионов рублей. Сам он в добровольном порядке частично погасил причиненный ущерб в сумме 12,9 миллионов рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

