В Ростове подростки на квадроцикле врезались в иномарку

11 ноября в Ростове двое 14-летних подростков получили травмы во время аварии, когда на квадрацикле врезались в легковой автомобиль, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 16.15 на улице Рахманинова. По предварительной информации, 14-летний водитель квадроцикла допустил столкновение с автомобилем Toyota Corolla, за рулем которого находился 69-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали водитель квадрацикла и его 14-летний пассажир. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фото Госавтоинспекции РО