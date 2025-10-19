В Ростове Патриарх Кирилл освятил главный храм Южного военного округа

19 октября в донской столице Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения храма святого Георгия Победоносца.

Божественную литургию в главном войсковом храме Южного военного округа посетили полпред Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, глава ДНР Денис Пушилин, командующий войсками ЮВО Александр Санчик. На богослужение также прибыли военнослужащие Южного военного округа и кадеты, сообщает портал правительства региона.

Глава Русской Православной Церкви освятил храм в сослужении митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, других архипастырей, представителей духовенства Донской митрополии.

После службы Патриарх Кирилл выразил благодарность всем, кто участвовал в строительстве храма, и вручил награды меценатам.

«Всех вас приветствую и поздравляю с этим историческим событием. Строительство и освящение храмов — это фундамент для духовного развития нашего общества и государства», — обратился к верующим Патриарх.

Митрополит Меркурий отметил, что это долгожданное событие, к которому шли долгие годы. Строительство собора началось в 2012 году, в 2021 году по указу главы Донской митрополии он получил статус главного православного воинского храма ЮВО.

Храм Георгия Победоносца находится в западном жилом массиве Ростова, выполнен в византийском стиле. Его высота составляет 40 метров, диаметр купола — 18 метров. На куполе расположена мозаика с изображением восьми небесных воинов-архангелов. Рядом с храмом разбит Георгиевский сад с озером, летним театром, детской площадкой и ротондой. Установлена стела святого Георгия Победоносца и высажена лавандовая Аллея Воинской Славы.

