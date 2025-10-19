Главная » Новости Ростовской области

В Ростове Патриарх Кирилл освятил главный храм Южного военного округа

На чтение 2 мин Просмотров 100 Опубликовано

19 октября в донской столице Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения храма святого Георгия Победоносца.

Новости Ростовской области

Божественную литургию в главном войсковом храме Южного военного округа посетили полпред Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, глава ДНР Денис Пушилин, командующий войсками ЮВО Александр Санчик. На богослужение также прибыли военнослужащие Южного военного округа и кадеты, сообщает портал правительства региона.

Глава Русской Православной Церкви освятил храм в сослужении митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, других архипастырей, представителей духовенства Донской митрополии.

После службы Патриарх Кирилл выразил благодарность всем, кто участвовал в строительстве храма, и вручил награды меценатам.

«Всех вас приветствую и поздравляю с этим историческим событием. Строительство и освящение храмов — это фундамент для духовного развития нашего общества и государства», — обратился к верующим Патриарх.

Митрополит Меркурий отметил, что это долгожданное событие, к которому шли долгие годы. Строительство собора началось в 2012 году, в 2021 году по указу главы Донской митрополии он получил статус главного православного воинского храма ЮВО.

Храм Георгия Победоносца находится в западном жилом массиве Ростова, выполнен в византийском стиле. Его высота составляет 40 метров, диаметр купола — 18 метров. На куполе расположена мозаика с изображением восьми небесных воинов-архангелов. Рядом с храмом разбит Георгиевский сад с озером, летним театром, детской площадкой и ротондой. Установлена стела святого Георгия Победоносца и высажена лавандовая Аллея Воинской Славы.

Фото: donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Ростов Ростовская область храм ЮВО
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru