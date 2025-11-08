В Ростове откроется мультикультурное инклюзивное пространство «СенсАрт»

С 13 по 14 ноября в Ростовском областном доме народного творчества будет работать мультикультурное инклюзивное пространство «СенсАрт».

Его создание приурочено к Международному дню слепых, который отмечается во всем мире 13 ноября. Проект призван объединить на одной площадке искусство, науку, технический прогресс и технологии социальной адаптации, создав мир, где творчество доступно каждому.

Организатором выступил Межрегиональный общественный благотворительный фонд «Качество жизни» и компания JTI Россия при поддержке Министерства труда и социального развития Ростовской области, Министерства культуры Ростовской области.

Сегодня в России около 450 тысяч человек имеют инвалидность по зрению. Зрячие люди часто не замечают, что рядом с ними те, в чьем мире нет красок: ограничения, с которыми сталкиваются слепые и слабовидящие, во многом компенсируются современными технологиями и приобретаемыми навыками.

«Наверняка многие встречали на улице человека с белой тростью или собакой-проводником, или видели в музее рядом с экспонатом табличку, набранную шрифтом Брайля. Однако мало кто задумывается о том, что жизнь незрячих людей может быть разнообразна и полна ярких впечатлений, – говорит президент МОБФ «Качество жизни» Мария Кулик. – С помощью проекта «СенсАрт» мы хотим показать, как современные решения меняют жизнь слабовидящих людей, наполняя её новыми красками и возможностями.

По словам Марии Кулик, сегодня существуют десятки наименований уникальной тифлотехники, которая помогает незрячим научиться жить в темноте и стать частью многомерного мира. Цифровой помощник распознает различные предметы и предупреждает о появлении знакомого. Устройство для тактильного рисования делает линии выпуклыми. Дисплей Брайля выводит на рельефную строку любую информацию с экрана ПК или смартфона. Читающие машины распознают текст и воспроизводят его вслух. Тифлофлэшплееры, управляемые рельефными кнопками, позволяют запустить интернет через Wi-Fi, найти нужную книгу в онлайн-библиотеке и послушать интернет-радио.

То, как люди с ограничениями по зрению живут каждый день, можно будет увидеть в том числе на необычных мастер-классах. Один из них посвящен приготовлению еды и кофе. Как понять по одному лишь запаху, что кофе готов? Все желающие узнают об этом «из первых рук».

Ожидается, что в Ростове-на-Дону встретятся более 400 человек: незрячие и слабовидящие с сопровождающими, социальные работники (дефектологи, логопеды, тифлокомментаторы), специалисты из учреждений культуры, которые занимаются инклюзией в театрах, музеях, на выставочных площадках, а также студенты социального и артистического профиля. К ним смогут присоединиться жители и гости Ростова-на-Дону и области. Помощь участникам мероприятия будут оказывать 30 студентов-волонтеров из Новочеркасского технологического техникума-интерната и волонтеры фабрики JTI Донской табак.

«Надеюсь, пространство «СенсАрт» привлечёт внимание специалистов и широкой публики к этой важной теме и поспособствует построению инклюзивного общества в нашей стране», – комментирует Екатерина Лёвшина, руководитель программ социальных инвестиций JTI Россия.

В программе «СенсАрт» более 20 мероприятий, которые будут интересны и людям с ограничениями по зрению, и зрячим: спектакли с тифлопереводом «Пиковая дама» в постановке Новошахтинского драмтеатра и «Не покидай меня» Театральной студии ВОС «Многоточие», интерактив «Золотой пес» с собаками-проводниками, тактильные выставки с тифлокомментированием и технологиями полисенсорности.

Специалисты по социальной реабилитации и инклюзивной адаптации получат возможность обменяться опытом на семинарах по тифлокомментированию, музыкальному образованию незрячих, технологиям адаптации выставочных и музейных программ, а также по вопросам доступной среды и этики общения со слепыми людьми.

Особого внимания заслуживает полисенсорная выставка. Здесь будут представлены экспонаты, предоставленные Азовским историко-археологическим и палеонтологическим музеем-заповедником имени А.А. Горбенко и Музеем истории мироздания. Посетители выставки, и слабовидящие, и зрячие, получат уникальную возможность дотронуться до древнегреческой амфоры, которой более двух тысяч лет! А еще экспонаты можно будет понюхать и услышать. Зуб древней акулы сопровождается ароматом и шумом моря, окаменелое дерево – запахом и звуками леса, друза аметиста – хрустальным звоном, амфора пахнет вином, а кувшин – молоком.

Особую роль в жизни людей с ограничениями по зрению играют тифлокомментаторы – уникальные специалисты, создающие и озвучивающие подробные описания предметов, пространства или действий. Благодаря этому слепые и слабовидящие становятся частью большой зрительской аудитории и могут испытать схожие эмоции, «посмотрев» кинофильм или спектакль. А еще – «увидев» матч «Спартака», «Зенита» или «Крыльев Советов», ведь эти клубы уже ввели у себя практику тифлокомментирования.

Сегодня в России насчитывается около 400 тифлокомментаторов. Познакомиться с их работой можно будет в пространстве «СенсАрт» – например, узнать, как звучит знаменитая «Пиковая дама» Александра Пушкина в тифловерсии.

Участие во всех мероприятиях бесплатное. Возрастное ограничение – 18+. Подробная программа доступна на официальном сайте: sens-art.ru. Торжественная церемония открытия и все мероприятия проекта будут проходить в Ростовском областном доме народного творчества (пл. Карла Маркса, д.5/1).