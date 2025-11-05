Главная » Новости Ростовской области

В Ростове мужчина придушил и зарезал свою сожительницу

Конфликт между парой произошел на бытовой почве.

В квартире многоэтажного дома на улице Волкова в Ростове произошла трагедия — 40-летний мужчина убил свою 27-летнюю сожительницу. Мужчина и женщина поссорились на бытовой почве. Подробности рассказали в региональном следкоме.

По данным следствия, подозреваемый в ходе бытового конфликта сдавил шею 27-летней сожительницы так, что она потеряла сознание, после чего нанес ей удар ножом в область шеи. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия, сообщает источник.

Злоумышленник задержан и помещен под стражу. В отношении него заведено уголовное дело по статье «Убийство», проводятся следственные мероприятия.  

