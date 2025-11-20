В Ростове 49-летний мужчина попал под колёса электрички

Пострадавший выжил, госпитализирован в медицинское учреждение.

В дежурную часть Ростовского линейного отдела полиции поступило сообщение о том, что на перегоне «Темерник — Ростов-Западный» электропоездом травмирован мужчина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции.

По предварительной информации, причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Полицейские установили личность пострадавшего. Им оказался 49-летний житель донской столицы.

«Мужчину доставили в одну из городских больниц», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Транспортные полицейские напоминают, что железная дорога — это зона повышенной опасности. Поэтому при приближении к железной дороге нужно быть предельно собранным и внимательным. Необходимо снять наушники и прекратить пользоваться телефонами и гаджетами. Это поможет вовремя увидеть или услышать приближающуюся опасность.

Фото СКЖД из архива