В России по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обновят более 340 дорожных участков, входящих в туристические маршруты

О планах на этот год рассказал заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин. По его словам, сегодня в стране набирает популярность автомобильный туризм.

«Важно, чтобы дороги к местам отдыха и достопримечательностям были комфортными и безопасными. Для этого в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планомерно проводим работу по обновлению маршрутов, ведущих к уникальным природным, архитектурным и историческим местам. Благодаря этой масштабной работе формируются новые туристические маршруты, возобновляются некогда популярные и развиваются существующие», – подчеркнул вице-премьер.

Согласно статистике, число турпоездок по стране за первые два месяца года увеличилось на 2,6% в сравнении с 2025 годом. Это свидетельствует о растущем интересе граждан к путешествиям по России, а также о необходимости улучшения дорожной инфраструктуры.

Как отметил министр транспорта России, развитие дорожной инфраструктуры в местах туристического притяжения – это не только улучшение транспортной доступности, но и мощный импульс для развития малого и среднего предпринимательства, а также рост благосостояния населения. За 6 лет реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» удалось привести в нормативное состояние более 9,7 тыс. км туристических маршрутов, это около 2 тыс. участков автодорог и искусственных сооружений.

Сейчас работа продолжается по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Только в прошлом году в нормативное состояние привели 2,2 тыс. км участков дорог, которые ведут к туристическим местам.

Источник: сайт Правительство РФ

Фото donland.ru (из архива)

