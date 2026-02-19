Главная » #В стране

В России планируют продлить «гаражную амнистию» на пять лет

На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

С соответствующей инициативой выступила «Единая Россия». Срок «Гаражной амнистии» истекает 1 сентября этого года. В планах ее пролонгировать до 1 сентября 2031 года.

#В стране

По данным Росреестра, за 3,5 года действия закона граждане по всей стране зарегистрировали уже более 746 тысяч гаражей и участков, отметил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Механизм позволил тысячам граждан стать полноправными собственниками своего имущества, защитить его от сноса и получить возможность передавать по наследству или продавать в правовом поле. Однако, учитывая масштаб задачи и количество незарегистрированных объектов, мы считаем необходимым сохранить этот упрощенный порядок еще на пять лет», – подчеркнул Петр Крашенинников.

Добавим, продление «гаражной амнистии» позволит гражданам в упрощенном порядке оформить права на гаражи и земельные участки, избежать бюрократических барьеров и защитить свое имущество от рисков сноса.

Изображение от freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru