В России планируют продлить «гаражную амнистию» на пять лет

С соответствующей инициативой выступила «Единая Россия». Срок «Гаражной амнистии» истекает 1 сентября этого года. В планах ее пролонгировать до 1 сентября 2031 года.

По данным Росреестра, за 3,5 года действия закона граждане по всей стране зарегистрировали уже более 746 тысяч гаражей и участков, отметил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Механизм позволил тысячам граждан стать полноправными собственниками своего имущества, защитить его от сноса и получить возможность передавать по наследству или продавать в правовом поле. Однако, учитывая масштаб задачи и количество незарегистрированных объектов, мы считаем необходимым сохранить этот упрощенный порядок еще на пять лет», – подчеркнул Петр Крашенинников.

Добавим, продление «гаражной амнистии» позволит гражданам в упрощенном порядке оформить права на гаражи и земельные участки, избежать бюрократических барьеров и защитить свое имущество от рисков сноса.

Изображение от freepik