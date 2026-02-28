Главная » Новости Таганрога

На остановках Таганрога начал работать сервис онлайн-отображения движения городского транспорта

На чтение 1 мин Просмотров 66 Опубликовано

На остановочных павильонах Таганрога начали работать электронные табло, отображающие информацию о движении городского общественного транспорта. Это стало возможным после настройки системы специалистами МКУ «Благоустройство» и подрядной организации ООО «Умный транспорт».

Новости Таганрога

Пока информация в тестовом режиме транслируется только на тех остановках, мимо которых следуют маршруты, данные по которым уже предоставили перевозчики. Параллельно идет процесс получения информации по остальным маршрутам для полноценного запуска системы. Пусконаладочные работы продолжаются и, по оценкам, продлятся примерно до 15 апреля 2026 года, однако сроки могут быть скорректированы.

Отдельной технической сложностью остается нестабильный интернет в некоторых районах города, из-за чего часть табло временно не выходит на связь.

«Благодарим за понимание! Мы работаем над тем, чтобы система заработала стабильно и в полном объеме для удобства всех пассажиров», — отметили в МКУ «Благоустройство».

Ранее мы рассказали, что коммунальщики Таганрога восстанавливают электронные табло на остановках после актов вандализма.

Фото МКУ «Благоустройство»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости остановочные павильоны Таганрог транспорт
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru