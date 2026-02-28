На остановках Таганрога начал работать сервис онлайн-отображения движения городского транспорта

На остановочных павильонах Таганрога начали работать электронные табло, отображающие информацию о движении городского общественного транспорта. Это стало возможным после настройки системы специалистами МКУ «Благоустройство» и подрядной организации ООО «Умный транспорт».

Пока информация в тестовом режиме транслируется только на тех остановках, мимо которых следуют маршруты, данные по которым уже предоставили перевозчики. Параллельно идет процесс получения информации по остальным маршрутам для полноценного запуска системы. Пусконаладочные работы продолжаются и, по оценкам, продлятся примерно до 15 апреля 2026 года, однако сроки могут быть скорректированы.

Отдельной технической сложностью остается нестабильный интернет в некоторых районах города, из-за чего часть табло временно не выходит на связь.

«Благодарим за понимание! Мы работаем над тем, чтобы система заработала стабильно и в полном объеме для удобства всех пассажиров», — отметили в МКУ «Благоустройство».

Ранее мы рассказали, что коммунальщики Таганрога восстанавливают электронные табло на остановках после актов вандализма.

Фото МКУ «Благоустройство»