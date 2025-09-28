Главная » Новости Ростовской области

В ночной аварии на М-4 «Дон» погиб водитель «Лада Гранта»

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Смертельная авария произошла ночью 28 сентября в Октябрьском районе Ростовской области.

Новости Ростовской области

Сигнал о ДТП поступил в полицию в 01.50. На 1009 км автодороги М-4 «Дон», в районе хутора Аюта, 37-летний водитель «Лада Гранта», по предварительным данным,  не справился с управлением и врезался в центральное бетонное ограждение.

«В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее мы рассказывали, что в Ростовской области в ДТП погиб пассажир иномарки и пострадал 10-летний ребенок.

Фото: ГУ МВД России по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ДТП Ростовская область М-4 Дон смертельная авария
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru