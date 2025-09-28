В ночной аварии на М-4 «Дон» погиб водитель «Лада Гранта»

Смертельная авария произошла ночью 28 сентября в Октябрьском районе Ростовской области.

Сигнал о ДТП поступил в полицию в 01.50. На 1009 км автодороги М-4 «Дон», в районе хутора Аюта, 37-летний водитель «Лада Гранта», по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в центральное бетонное ограждение.

«В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фото: ГУ МВД России по РО