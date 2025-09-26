В Ростовской области в ДТП погиб пассажир иномарки и пострадал 10-летний ребенок

В Шахтах водитель автомобиля Honda врезался в столб.

В городе Шахты Ростовской области произошло смертельное ДТП. По сообщению Госавтоинспекции региона, сегодня в районе дома 32 по Енисейскому переулку, 31-летний водитель автомобиля Honda Accord, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил наезд на опору уличного освещения.

В результате ДТП 33-летний пассажир данного автомобиля погиб, а еще один пассажир, 10-летний ребенок, получил травмы и доставлен в медицинское учреждение.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: скрин видео Госавтоинспекции РО