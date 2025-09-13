В Неклиновском районе прошел молодежный слет «Военный городок»

В Неклиновском районе Ростовской области прошел военно-патриотический слет «Военный городок», участниками которого стали 16 команд донского региона.

Мероприятие проводилось в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети». Слет проходил в две смены. Программа включала как теоретические занятия, так и военно-спортивные состязания: «Армейский тест», огневую и строевую подготовку, тактическую медицину, работу с беспилотными летательными аппаратами, специализированные испытания и военно-тактическую игру.

Кульминацией стала военно-тактическая игра, где команды применяли полученные навыки в условиях, максимально приближенных к реальным. Ребята смогли продемонстрировать не только физическую подготовку, но и умение работать в команде, поддерживать друг друга в сложных условиях.

Фото donland.ru