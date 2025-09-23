В Москве наградили лауреатов премии «Поступок» имени Сергея Пускепалиса

В театре «Мастерская Петра Фоменко» состоялась церемония вручения III премии «Поступок» имени Сергея Пускепалиса. В этом году премию проводят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и фонда «Защитники Отечества».

Наградой отмечают деятелей культуры, общественников и волонтеров, чья работа способствует поддержке традиционных ценностей и интеграции новых регионов России через творчество и социальные проекты.

«Сегодня мы отмечаем настоящих героев нашего времени – людей, чьи поступки служат примером для всех нас. Ваши мысли, идеи – важный вклад в сохранение и развитие культурного кода России, поддержку традиционных ценностей, объединение регионов. Именно за это всей душой болел наш современник – актер и режиссер Сергей Пускепалис», – подчеркнула статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Среди лауреатов этого года – певец Алексей Поддубный (Джанго). Он постоянно собирает и везет помощь в Новороссию: поет на передовой, доставляет гуманитарные грузы. Народный артист России Валерий Баринов был отмечен за неизменную поддержку жителей Новороссии с первых дней СВО. Также премию получил футболист Андрей Соломатин, реализующий проекты помощи детям Донбасса и вступивший в добровольческую бригаду «Эспаньола».

Фото предоставлено фондом «Защитники Отечества»