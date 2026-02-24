В Минздраве Ростовской области рассказали о состоянии пострадавших в массовой аварии в Батайске

В Батайске после серьезного дорожно-транспортного происшествия в больницы доставлены семь человек. Медики оперативно оказали помощь всем пострадавшим, состояние большинства из них сейчас стабильно.

Трое взрослых пациентов находятся в Центральной городской больнице Батайска, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Одному из них уже провели операцию, а также организовали телемедицинскую консультацию со специалистами Ростовской областной клинической больницы по линии санитарной авиации.

«Еще один взрослый получил помощь непосредственно на месте аварии и в госпитализации не нуждался», — уточнили в ведомстве.

Что касается детей, то трое несовершеннолетних также проходят лечение в отделениях ЦГБ Батайска. Их состояние стабильное, хирургическое вмешательство не требуется. Четвертый ребенок, чье здоровье медики оценивают как средней степени тяжести, был переведен для дальнейшего наблюдения в Областную детскую клиническую больницу. Всем госпитализированным оказывается необходимый комплекс медицинской помощи.

Напомним, ДТП, в котором столкнулись три автомобиля, произошло в Батайске вечером 23 февраля. Пострадали восемь человек, в том числе четверо детей.

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области