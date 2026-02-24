Главная » Новости Ростовской области

В Минздраве Ростовской области рассказали о состоянии пострадавших в массовой аварии в Батайске

На чтение 1 мин Просмотров 55 Опубликовано

В Батайске после серьезного дорожно-транспортного происшествия в больницы доставлены семь человек. Медики оперативно оказали помощь всем пострадавшим, состояние большинства из них сейчас стабильно.

Новости Ростовской области

Трое взрослых пациентов находятся в Центральной городской больнице Батайска, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Одному из них уже провели операцию, а также организовали телемедицинскую консультацию со специалистами Ростовской областной клинической больницы по линии санитарной авиации.

«Еще один взрослый получил помощь непосредственно на месте аварии и в госпитализации не нуждался», — уточнили в ведомстве.

Что касается детей, то трое несовершеннолетних также проходят лечение в отделениях ЦГБ Батайска. Их состояние стабильное, хирургическое вмешательство не требуется. Четвертый ребенок, чье здоровье медики оценивают как средней степени тяжести, был переведен для дальнейшего наблюдения в Областную детскую клиническую больницу. Всем госпитализированным оказывается необходимый комплекс медицинской помощи.

Напомним, ДТП, в котором столкнулись три автомобиля, произошло в Батайске вечером 23 февраля. Пострадали восемь человек, в том числе четверо детей.

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Госавтоинспекция ДТП Ростовская область массовая авария Минздрав Ростовской области происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru