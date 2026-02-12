В мае 2026 года на Дону пройдет федеральная винная ярмарка

Донской регион одним из первых в стране примет федеральную винную ярмарку Роскачества.

Ростовская область вошла в число первых девяти регионов, где в 2026 году пройдут федеральные винные ярмарки, организованные Роскачеством в рамках проекта «Винный гид России». Это событие станет важным шагом для продвижения местных производителей и укрепления позиций донского виноделия на общероссийском рынке.

Как сообщила на пресс-конференции 12 февраля заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, проект «Винные ярмарки России» направлен на повышение культуры потребления вина и популяризацию качественных отечественных напитков. Ярмарки пройдут с апреля по октябрь в Ярославле, Ростове-на-Дону (май), Тюмени, Владимире, Уфе, Сыктывкаре, Перми, Нарьян-Маре и Красноярске.

На каждой площадке будет представлено около десяти виноделов, а в сумме гости смогут познакомиться почти с тысячей наименований российских вин. Ожидается, что мероприятия посетят до 30 тысяч человек, участие в них подтвердили порядка 75 хозяйств из разных винодельческих регионов страны.

Формат предполагает не только дегустации и прямые продажи, но и обширную образовательную программу: лекции от сомелье и виноделов, мастер-классы по выбору вина, гастрономическим сочетаниям и сервировке. Проект призван стать новой федеральной площадкой поддержки малых и средних производителей, информирует портал донского правительства.

«Для Ростовской области винная ярмарка – это не просто событийный формат, это инструмент продвижения донских вин, поддержка наших производителей и возможность показать, что регион уверенно укрепляет позиции в российском виноделии», – подчеркнула министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Анна Касьяненко.

Отметим, что донской регион обладает значительным опытом в организации подобных мероприятий, в том числе на площадке «Табачка-центр». Кроме того, винная ярмарка, проведенная областным минсельхозом в 2024 году, стала победителем конкурса «Торговля России» в номинации «Лучшая ярмарка».

Ранее мы рассказывали, что Цимлянские вина завоевали 12 медалей на международной выставке в Москве.

Фото donland.ru из архива