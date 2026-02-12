Цимлянские вина завоевали 12 медалей на международной выставке в Москве

Эксперты оценивали 300 образцов тихих и игристых вин.

Качество донских вин в очередной раз было подтверждено на международном уровне. В Москве, на проходившей международной выставке «Продэкспо-2026» цимлянские вина удостоены 12 наград: пять золотых медалей, шесть серебряных и одна бронзовая. Об этом сообщали в пресс-службе правительства Дона.

В ходе дегустационного конкурса эксперты оценивали около 300 образцов тихих и игристых вин на площадке ГЛАВВИНО (ВДНХ). Конкурс проходил по принципу прозрачности оценок и соответствия дегустационного материала международным стандартам.

Высокими наградами по итогам дегустационного конкурса «золотом» были отмечены следующие вина АО «Цимлянские вина»: «Крепость Саркел» (аутентичный цимлянский черный), белое, 2024; «Цимлянское каберне совиньон», экстра брют, розе, 2022; «Цимлянское премиум розе» (цимлянский черный), 2024; «Цимлянское премиум рэд» (красностоп, каберне, мерло), 2022; «Цимлянское» (цимлянский черный), экстра брют, розовое, 2022

«Серебра» удостоились «Крепость Саркел 2023», цимлянское игристое, брют, белое 2024; «Цимлянское кюве» (мальбек, ркацители, цимлянский-мерло, шардоне), а «бронзы» – «Цимлянское игристое полусладкое белое», 2024.

«Это подтверждение высокого статуса вин Дона и профессионализма наших производителей, — прокомментировала министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Анна Касьяненко. – Донские виноделы наращивают как качественные, так и количественные показатели. Так, в целом производство винодельческой продукции по итогам прошлого года увеличилось на 2% и составило почти 366 тысяч декалитров».

Международная выставка «Продэкспо-2026», проходившая в Москве с 9 по 12 февраля, организована при поддержке Министерства сельского хозяйства и Министерства промышленности и торговли РФ под патронатом Торгово-промышленной палаты (ТПП) России.

