Сотрудники, столкнувшиеся с давлением со стороны работодателя с целью заставить их уволиться «по собственному желанию», имеют законные способы защиты. Такая практика, часто называемая «выжиманием», является нарушением трудовых прав.

Как вести себя в подобных случаях, рассказали в Государственной инспекции труда в Ростовской области.

Ключевое правило — не подписывать заявление об увольнении под давлением, даже если руководство обещает «решить все по-хорошему». Пока документ не оформлен, позиция работника значительно сильнее. Крайне важно собирать доказательства принуждения: аудио- и видеозаписи разговоров, скриншоты переписки с угрозами или необоснованными придирками, а также показания коллег.

Помочь могут и документы: приказы о лишении премии, выговоры или расчетные листки, фиксирующие незаконное снижение зарплаты. Если написание заявления неизбежно, следует прямо указать в нем, что решение принято не добровольно, а под давлением работодателя — такая формулировка может помочь в суде.

Если увольнение уже состоялось, работник вправе подать иск о восстановлении на работе. Срок исковой давности по таким делам составляет один месяц со дня вручения копии приказа об увольнении или выдачи трудовой книжки, согласно статье 392 ТК РФ. Пропущенный срок может быть восстановлен судом при наличии уважительных причин.

«Ситуации, когда работодатели пытаются «выдавить» сотрудника, к сожалению, не редкость, — комментирует Ольга Баташева, руководитель Государственной инспекции труда в Ростовской области. — Работодатель не имеет права создавать условия, вынуждающие работника уволиться. Любые действия, направленные на принуждение к увольнению — от необоснованного лишения премии до открытых угроз — это нарушение трудового законодательства».

Эксперт также отметила, что судебная практика, включая решения 2026 года, встает на сторону работников, и напомнила об особой защите для отдельных категорий, таких как беременные сотрудники или работники на больничном.

