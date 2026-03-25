Главная » #Работа

В Госинспекции труда в Ростовской области рассказали, что делать работникам, которых «выдавливают» из компании

На чтение 2 мин Просмотров 10 Опубликовано

Сотрудники, столкнувшиеся с давлением со стороны работодателя с целью заставить их уволиться «по собственному желанию», имеют законные способы защиты. Такая практика, часто называемая «выжиманием», является нарушением трудовых прав.

Как вести себя в подобных случаях, рассказали в Государственной инспекции труда в Ростовской области.

Ключевое правило — не подписывать заявление об увольнении под давлением, даже если руководство обещает «решить все по-хорошему». Пока документ не оформлен, позиция работника значительно сильнее. Крайне важно собирать доказательства принуждения: аудио- и видеозаписи разговоров, скриншоты переписки с угрозами или необоснованными придирками, а также показания коллег.

Помочь могут и документы: приказы о лишении премии, выговоры или расчетные листки, фиксирующие незаконное снижение зарплаты. Если написание заявления неизбежно, следует прямо указать в нем, что решение принято не добровольно, а под давлением работодателя — такая формулировка может помочь в суде.

Если увольнение уже состоялось, работник вправе подать иск о восстановлении на работе. Срок исковой давности по таким делам составляет один месяц со дня вручения копии приказа об увольнении или выдачи трудовой книжки, согласно статье 392 ТК РФ. Пропущенный срок может быть восстановлен судом при наличии уважительных причин.

«Ситуации, когда работодатели пытаются «выдавить» сотрудника, к сожалению, не редкость, — комментирует Ольга Баташева, руководитель Государственной инспекции труда в Ростовской области. — Работодатель не имеет права создавать условия, вынуждающие работника уволиться. Любые действия, направленные на принуждение к увольнению — от необоснованного лишения премии до открытых угроз — это нарушение трудового законодательства».

Эксперт также отметила, что судебная практика, включая решения 2026 года, встает на сторону работников, и напомнила об особой защите для отдельных категорий, таких как беременные сотрудники или работники на больничном.

Изображение от katemangostar на Freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ГИТ Ростовской области мнение эксперта полезные советы трудовые права
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru