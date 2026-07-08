В городе донских горняков прошла 4G модернизация

Инженеры МегаФона обновили телеком‑оборудования в Гуково, в результате чего в самых густонаселённых локациях населенного пункта выросла пропускная способность сети, а скорость мобильного интернета сейчас доходит до 80 Мбит/с.

Изменения ощутили более 63 тысяч жителей Гуково. Его история тесно связана с добычей высококачественного угля‑антрацита — именно угольная отрасль во многом определила его развитие и сформировала промышленный облик.

Связисты провели рефарминг — частоты, которые ранее были задействованы в сетях предыдущего поколения, были переведены в современный стандарт LTE. Улучшения затронули центр города, жилые массивы, а также социальные и образовательные объекты. Сейчас обладатели зелёных сим‑карт могут без задержек скачивать до 20 фильмов и 35 приложений в час, а также общаться по видеосвязи даже в часы пиковой нагрузки.

«Стоит отметить, что за счёт расширения зоны LTE‑покрытия наши абоненты также получили более широкий доступ к технологии VoLTE: она даёт высокое качество голосовой связи — будто собеседник рядом, а не за сотни километров. С начала года гуковчане на 10% стали больше пользоваться звонками по этой технологии»», — добавил директор МегаФона в Ростовской области Алексей Иванов.

МегаФон — российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги мобильной и фиксированной связи, широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения, а также OTT-видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. МегаФон – оператор №1 в стране по скорости мобильного интернета, покрытию сети и качеству голосовой связи, что подтверждают исследования ряда независимых российских компаний (ООО «ДМТЕЛ-Сервис», ООО «Виго», ООО «МегаБитус»). Оператор развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, услугами компании пользуются более 79 млн клиентов.

Фото предоставлено пресс-службой «Мегафона»

Реклама.

Рекламодатель ПАО «МегаФон»

ИНН 7812014560

erid: 2VfnxwZZo7q