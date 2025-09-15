В ГИТ Ростовской области рассказали о правах работников при увольнении

Увольнение по собственному желанию — это право каждого работника, закрепленное в Трудовом кодексе РФ. Однако на практике нередко возникают ситуации, когда работодатель препятствует увольнению, не принимает заявление, задерживает выдачу трудовой книжки или не предоставляет сведения о трудовой деятельности.

В таких случаях работнику важно знать свои права и алгоритм действий для их защиты.

Согласно статье 80 Трудового кодекса РФ, работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления об увольнении. Согласия работодателя на увольнение не требуется — это право работника, которое не может быть ограничено.

Руководитель Государственной инспекции труда в Ростовской области (ГИТ) Ольга Баташева рассказала, что делать, если работодатель отказывается принимать заявление об увольнении:

«Первый шаг — передать заявление под роспись. Заявление можно вручить представителю работодателя (например, в отдел кадров, секретариат или канцелярию) и попросить поставить отметку о получении на втором экземпляре. Это подтвердит факт подачи заявления. Также можно отправить заявление по почте. Если работодатель отказывается принимать заявление, его можно отправить заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения. Это документально подтвердит дату получения заявления работодателем».

Сроки предупреждения об увольнении для разных категорий работников:

общий случай — 14 календарных дней;

работники на испытательном сроке — 3 календарных дня;

сезонные работники — 3 календарных дня;

спортсмены, тренеры — 1 месяц (за исключением случаев, когда трудовой договор заключен на срок менее четырех месяцев).

Изображение от freepik