В ГИТ Ростовской области объяснили права нетрудоустроенных работников при получении травм

Специалисты Государственной инспекции труда в Ростовской области разъяснили права работников, которые трудятся без официального трудоустройства или по договору подряда, но получили травму при выполнении обязанностей.

Многие ошибочно полагают, что работа по договору лишает их защиты при несчастном случае, однако закон предусматривает механизмы помощи и в таких ситуациях.

Согласно разъяснениям ведомства, пострадавшие имеют право на проведение расследования. Если произошел несчастный случай, Государственная инспекция труда может инициировать проверку обстоятельств. Инспектор изучит детали произошедшего и подготовит официальное заключение.

В ходе расследования может выясниться, что между работником и заказчиком фактически сложились трудовые отношения. В таком случае материалы проверки направят в суд для установления истинного статуса работника и принуждения работодателя к соблюдению трудовых прав.

При возникновении подобной ситуации важно незамедлительно обратиться за медицинской помощью и сохранить все справки и документы из медучреждения. Также необходимо подать заявление в Государственную инспекцию труда по месту происшествия. Рекомендуется сохранять доказательства: переписку с заказчиком, копию договора, фотографии с места работы и показания свидетелей.

Заместитель руководителя ГИТ в Ростовской области по охране труда Юрий Моргунов отметил:

«Не позволяйте неофициальному статусу лишить вас защиты. Многие работодатели переводят людей на гражданско-правовые договоры, пытаясь сэкономить и избежать ответственности. Но если вы постоянно выполняете указания одного и того же человека, работаете по его графику и используете его инструменты — это признаки трудовых отношений. Ваша травма, полученная при выполнении такой работы, — это несчастный случай. Не бойтесь обращаться в ГИТ. Наша задача — восстановить справедливость, даже если трудовой договор с вами никогда не заключали».

Иллюстрацию сделал GigaChat