В ДТП в Новочеркасске молодой водитель выехал на «встречку» и погиб

На чтение 1 мин Просмотров 19 Опубликовано

В другом автомобиле пострадали пассажиры, в том числе годовалый малыш.

Вчера, 18 сентября, в начале седьмого вечера, в Новочеркасске, в районе дома 19 по Харьковскому шоссе, произошло смертельное ДТП. Подробности рассказали в Госавтоинспекции Ростовской области.

20-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Renault Symbol, под управлением 28-летнего водителя.

Столкновение оказалось смертельным для водителя ВАЗ — он скончался, а пассажиры иномарки в возрасте 28 лет и одного года получили травмы и доставлены в медицинское учреждение.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: скрин видео Госавтоинспекции РО.

