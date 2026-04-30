В ДТП с рейсовым автобусом и фурами на М-4 в Ростовской области пострадал один человек

На трассе М-4 «Дон» произошло ДТП с участием рейсового автобуса, в результате которого пострадал один человек. Авария случилась утром 30 апреля 2026 года.

По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, в 9:20 на 997-м километре М-4 в южном направлении 46-летний водитель автобуса Van Hool, следующего по маршруту Москва-Волноваха, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик JAC, которым управлял 41-летний мужчина. От удара грузовой автомобиль по инерции столкнулся с большегрузом MAN, за рулем которого находился 61-летний водитель.

«В результате аварии пострадал водитель пассажирского автобуса. Обстоятельства ДТП устанавливаются», — прокомментировали происшествие в Госавтоинспекции по Ростовской области.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию, не отвлекаться за рулем и не превышать скорость. Строгое соблюдение ПДД — залог безопасности всех участников дорожного движения.

Фото: Госавтоиснпекция по РО