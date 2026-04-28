На Дону из-за нарушения правил проезда перекрестка машина такси врезалась в автобус, погибла пассажирка

28 апреля в Ростове произошло страшное ДТП с участием такси и пассажирского автобуса. Во время аварии погибла пассажирка легкового автомобиля, травмы получил водитель.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария случилась в 09.27 в районе дома 21 по улице Щедрина. По предварительной информации, 45-летний водитель автомобиля Renault Logan на перекрестке, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении пассажирскому автобусу маршрута № 63, в результате чего произошло столкновение.

В результате ДТП пострадал водитель Renault Logan и погибла его 34-летняя пассажирка. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции и экстренные службы.

Ранее мы рассказали, что в центре Ростова произошла авария с участием двух иномарок, одна из которых врезалась в дерево.

Фото Госавтоинспекции РО