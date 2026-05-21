В донском регионе с начала года в 26 ДТП с мотоциклами погибли два человека

В ходе рейдов в рамках «Мотобезопасности» в Ростовской области проверят соблюдение ПДД водителями мототехники.

В Ростовской области с 22 по 24 мая 2026 года пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Мотобезопасность». Поводом для его проведения стала статистика аварийности: с начала года в регионе зафиксировано 26 ДТП с участием мототранспорта, в которых погибли два человека и 31 получил ранения. В связи с установившейся теплой погодой количество мотоциклов, скутеров и другой мототехники на дорогах увеличивается.

Особое внимание в ходе рейдов будет уделяться соблюдению водителями правил дорожного движения. В частности, сотрудники ГИБДД проверят, не управляют ли мототранспортом несовершеннолетние, а также выявят случаи езды на технике, зарегистрированной с нарушениями установленного порядка. Для повышения эффективности мероприятия налажено взаимодействие с подразделениями по делам несовершеннолетних и участковыми уполномоченными полиции.

Вся мототехника, используемая с нарушениями, будет задерживаться и помещаться на специализированную стоянку в соответствии со статьей 27.13 Кодекса об административных правонарушениях. Госавтоинспекция напоминает, что управление мототранспортом и средствами индивидуальной мобильности без соответствующих прав не только влечет административную ответственность, но и представляет серьезную опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних участников дорожного движения.

