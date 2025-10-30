В донском хуторе из-за аппарата для дойки сгорел коровник

В Ростовской области большой пожар произошел в коровнике одного из хуторов Советского района, сообщает региональное ГУ МЧС.
В хуторе Пичугин хозяева коровника забыли выключить электрический доительный аппарат. В результате начался пожар, огонь распространился на площади 228 квадратных метров.
Как сообщили в ведомстве, обитателей коровника удалось спасти – буренки не пострадали.
Ранее мы рассказали, что под Таганрогом на пожаре погиб 67-летний мужчина.
Фото ГУ МЧС по РО
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».