В донской столице появились аллеи памяти участников спецоперации

В Ростове-на-Дону высадили две новые аллеи в честь участников специальной военной операции. Зеленые зоны появились в парке «Вересаево» и на территории сада у церкви Сурб-Хач.

Обустройство аллей прошло в рамках партийного проекта «Единой России» «Чистая страна». Как подчеркивают организаторы, сохранение исторической памяти и знаний о подвигах земляков является частью народной программы партии.

На новых аллеях высадили павловнии, яблони, липы и вишни. В благоустройстве территорий участвовали местные жители, родственники военнослужащих, активисты, представители «Молодой Гвардии», «Юнармии» и волонтеры.

Депутат Законодательного собрания области Раджив Мирзалиев отметил, что подобные мероприятия в регионе проводятся регулярно. Ранее при поддержке партпроекта аллея была создана в ростовском лицее № 103, где у главного входа высадили 12 кленов.

«Экологические и социально значимые акции мы проводим регулярно. Например, ранее мы объявили сбор макулатуры, на который откликнулось немало ростовчан. И на вырученные от передачи вторсырья средства и были закуплены саженцы для этой аллеи», — рассказал депутат.

Право посадить первое дерево на новой аллее получил кавалер Ордена Мужества Валерий Ткаченко. За годы службы он удостоился множества наград, а сейчас преподает школьникам основы безопасности жизнедеятельности и активно участвует в общественной жизни города.

«Часто участвую в похожих акциях вместе с учениками чтобы воспитать в них бережное, заботливое отношение к природе», — подчеркнул он.

Секретарь Ворошиловского районного отделения «Единой России» Наталья Давыдова добавила, что эта акция является данью уважения военнослужащим, защищающим Родину.

Фото с официальной страницы депутата ЗСРО Раджива Мирзалиева