В донской Госинспекции труда назвали типичные ошибки работодателей при расследовании несчастных случаев

Расследование несчастного случая на производстве — это сложная процедура, где любая ошибка работодателя может привести к серьезным правовым последствиям. Эксперты отмечают ряд типичных нарушений, которые компании допускают в стрессовой ситуации, пытаясь минимизировать ущерб.

Одной из самых распространенных проблем является нарушение сроков и порядка извещения контролирующих органов. Согласно статье 228.1 ТК РФ, работодатель обязан направить извещение о групповом, тяжелом или смертельном случае в течение суток в Государственную инспекцию труда (ГИТ), прокуратуру, отделение Социального фонда России и профсоюз. Однако на практике руководители часто затягивают с уведомлением, надеясь «договориться на месте» или самостоятельно разобраться в обстоятельствах.

Не менее критичной ошибкой становится неправильное формирование комиссии по расследованию. В ее состав нельзя включать лиц, ответственных за охрану труда на участке, где произошел инцидент, например, непосредственного начальника пострадавшего. При тяжелых или смертельных случаях в комиссию обязательно входит представитель ГИТ. Создание «карманной» комиссии из своих сотрудников гарантированно приведет к признанию результатов расследования недействительными.

Важнейший этап — осмотр места происшествия — также часто проводится поверхностно. Спешка с восстановлением рабочего процесса, уборкой инструментов или устранением следов лишает комиссию ключевых доказательств: положения рубильника, состояния оборудования или обуви пострадавшего. Закон требует немедленной фиксации обстановки с помощью фото-, видеосъемки и составления схемы. Эти материалы важны даже при легких травмах, так как защищают компанию от необоснованных претензий.

Еще одна сложность — правильная квалификация случая. Работодатели иногда пытаются «переквалифицировать» производственную травму в бытовую, чтобы избежать штрафов, или, наоборот, неверно признают производственным инцидент, который таковым не является, например, травму по пути домой, если работник не использовал транспорт компании. Для верной квалификации необходимо тщательно собрать документы: маршрутные листы, наряды-допуски, путевые листы.

Наиболее рискованной стратегией является сокрытие факта несчастного случая, что подпадает под статью 15.34 КоАП РФ. Мотивация понятна — желание сохранить статистику и избежать проверок, однако последствия могут быть крайне тяжелыми.

«Наиболее грубая и опасная ошибка — это попытка скрыть факт несчастного случая. Современная система здравоохранения устроена так, что сведения о любой травме, особенно проникающей или тяжелой, автоматически поступают в поликлиники и травмпункты. Оттуда информация уходит в комиссию по ЧС и далее — в ГИТ. Работодатели думают, что, договорившись с работником, они обезопасили себя. Но если работник завтра потеряет сознание или начнутся осложнения, больница передаст информацию о первичном обращении, и всплывет факт сокрытия. Сокрытие отягощает вину при последующем судебном разбирательстве», — комментирует Юрий Моргунов, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Ростовской области.

Таким образом, попытка решить проблему «тихо» не только не защищает организацию, но и существенно усугубляет ее положение в случае раскрытия инцидента.

