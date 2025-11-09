В донских лесах проходит осенняя акция по высадке деревьев

В Ростовской области проходит Всероссийская осенняя акция «Сохраним лес», в рамках которой 10000 сеянцев сосны было высажено на территории Каменского лесничества, сообщает официальный портал регионального правительства.

Кроме того на территории Ремонтенского лесничества высажено 20 вязов и акаций. А на землях лесного фонда Митякинского участкового лесничества для увековечивания памяти тринадцати Героев Советского Союза активисты посадили 60 кленов, берез и акаций.

«Поскольку Ростовская область – малолесный регион, такие инициативы очень важны, — отметил замгубернатора Сергей Бодряков. – Каждый сеянец – это вклад в экологическое благополучие нашего края».

Фото donland.ru