Главная » #Экология

В донских лесах проходит осенняя акция по высадке деревьев

На чтение 1 мин Просмотров 38 Опубликовано

В Ростовской области проходит Всероссийская осенняя акция «Сохраним лес», в рамках которой 10000 сеянцев сосны было высажено на территории Каменского лесничества, сообщает официальный портал регионального правительства.

#Экология

Кроме того на территории Ремонтенского лесничества высажено 20 вязов и акаций. А на землях лесного фонда Митякинского участкового лесничества для увековечивания памяти тринадцати Героев Советского Союза активисты посадили 60 кленов, берез и акаций.

«Поскольку Ростовская область – малолесный регион, такие инициативы очень важны, — отметил замгубернатора Сергей Бодряков. – Каждый сеянец – это вклад в экологическое благополучие нашего края».

Ранее мы рассказали, что в донском парке «Малинки» спасли белого аиста, которого подстрелили охотники.

Фото donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

высадка деревьев донские леса новости Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru