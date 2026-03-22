В четырёх районах Ростовской области силы ПВО уничтожили воздушные цели

В ночь на 22 марта в четырех районах Ростовской области были уничтожены беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его данным, воздушные цели были сбиты в Тарасовском, Кашарском, Милютинском и Родионово-Несветайском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться», — отметил глава области.

Минобороны России информирует, что в течение прошедшей ночи силами противовоздушной обороны перехвачено 25 украинских беспилотников самолетного типа. Они уничтожены над территориями Московского региона, а также Владимирской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Воронежской, Брянской областей и над акваторией Черного моря.

Фото Сергея Плишенко (из архива)