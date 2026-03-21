Массированная атака 90 БПЛА отражена ночью и утром над Ростовской областью

На этот раз обошлось без пострадавших и разрушений.

21 марта в ночные и утренние часы Ростовская область снова столкнулась с масштабной воздушной угрозой. По данным на текущий момент, в девяти муниципальных образованиях региона удалось отразить атаку порядка 90 беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Слюсарь.

Речь идет о Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Красносулинском и Каменском районах.

«Сведения о возможных жертвах или разрушениях на земле пока не поступали, эта информация уточняется», — сообщил глава региона.

Беспилотную опасность, объявленную вечером 20 марта, отменили сегодня в 07.04 утра.

По данным Минобороны РФ, ночью и утром 21 марта над территорией России дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 283 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской, Самарской областей, Республиками Крым, Татарстан и Московского региона.

Напомним, в Таганроге в ночь на 19 марта из-за падения обломков БПЛА пострадало остекление окна в одной из квартир жилого дома.

