В Чеховской библиотеке представлены «Осенние сезоны в Таганроге»

23 сентября в концертно-выставочном зале Чеховской библиотеки Таганрога открылась художественная выставка «Осенние сезоны в Таганроге» творческой группы «Лунный кот».

Главным организатором и вдохновителем как выставки, так и самой творческой группы является председатель Ростовского регионального отделения Творческого союза художников России Юрий Шевченко. По его словам, многие художники объединяются в различные творческие группы. «Лунный кот» отличается от остальных долголетием и успешным ростом. Группа была создана пятью художниками в 2013 году, тогда же начала проводить выставки в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске и Азове. С тех пор она стала значительно многочисленнее, а регулярнее всего выставки организует в Таганроге, являющемся культурной столицей Донского края, — ежегодно, по осени.

Вдохновленный Сергеем Дягилевым и его «Русскими сезонами», проводимыми в Париже в начале прошлого века, Юрий Шевченко предложил коллегам проводить «Осенние сезоны в Таганроге», и это предложение было принято.

Нынешние, тринадцатые «Осенние сезоны в Таганроге» объединили почти полсотни художников, которые предложили всеобщему вниманию в общей сложности около сотни работ, большинство из них – новые, созданные в этом году. Основу экспозиции составляет живопись, но также представлены графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и авторская кукла.

В группу «Лунный кот» входят Виктор Брегеда, Алексей Адамов, Людмила Озерина, Нина Зундер и многие другие известные таганрогские художники. Но Таганрог и таганрожцы вдохновляют на творчество и приезжих членов этой творческой группы.

Заведующая художественным отделением Таганрогской детской школы искусств Нина Зундер отметила, что выставка интересна большим разнообразием представленных техник.

«Зрители, когда смотрят на эти картины, видят пейзажи, натюрморты, — поделилась директор Таганрогской детской художественной школы им. С.И. Блонской Людмила Озерина. – А я, глядя на эти работы, вижу лица их авторов. Все мы звучим по-разному, но мы созвучны».

Выставка продолжит работу в течение трех недель – до 10 октября.

Ранее мы рассказали, что во Дворце Алфераки Таганрога прозвучит фортепианная музыка в исполнении Мурадова.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ

Фото Анатолия Ивашова