В ближайшие несколько часов в Таганроге будут без тепла и горячей воды дома в зоне котельной по ул. Заводской

Это связано с проведением ремонтных работ на насосном оборудовании.

В Таганроге сегодня проводятся ремонтные работы на насосном оборудовании котельной, расположенной по адресу: ул. Заводская, 1. Об этом сообщает «Водоканал».

В этой связи параметры отопления и горячего водоснабжения домов, обслуживаемых данной котельной, будут скорректированы. Около 16 часов 24 февраля работы планируется завершить.

