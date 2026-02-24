В ближайшие несколько часов в Таганроге будут без тепла и горячей воды дома в зоне котельной по ул. Заводской

Это связано с проведением ремонтных работ на насосном оборудовании.
В Таганроге сегодня проводятся ремонтные работы на насосном оборудовании котельной, расположенной по адресу: ул. Заводская, 1. Об этом сообщает «Водоканал».
В этой связи параметры отопления и горячего водоснабжения домов, обслуживаемых данной котельной, будут скорректированы. Около 16 часов 24 февраля работы планируется завершить.
Фото из архива
