В апреле регулярные речные перевозки свяжут Ростов, Старочеркасскую и Азов

Регулярные речные пассажирские перевозки в Ростовской области начнутся уже 3 апреля, включая первый рейс до станицы Старочеркасская. Об этом сообщает судоходная пассажирская компания «Дон».

Судно «Валдай 45Р» будет ежедневно курсировать по маршруту Ростов-на-Дону – Старочеркасская – Азов и обратно с остановками в донской столице. Это открывает для жителей региона удобную возможность посещать достопримечательности соседних населенных пунктов.

«Пока судно будет выполнять два круговых рейса в день, а с введением летнего расписания добавится третий, что расширит варианты для планирования поездок», — отметили в компании.

