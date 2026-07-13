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Пешеходную экскурсию «Чеховский Таганрог» проведет ТХМ в день памяти писателя

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Пешеходная экскурсия по старинным улицам запланирована на 15 июля.

Культура

В день памяти Антона Павловича Чехова 15 июля состоится пешеходная экскурсия «Чеховский Таганрог». Участники прогуляются по улицам, связанным с жизнью писателя, и увидят места, где зарождались сюжеты его произведений, рассказали в Таганрогском художественном музее.

Организаторы отмечают, что экскурсия позволит представить город глазами будущего классика и прикоснуться к истории.

Участники экскурсии могут воспользоваться акцией «Веди родителей в музей», доступной для держателей «Пушкинской карты».

Организаторы рекомендуют не забывать головные уборы. Экскурсия стартует в 10 часов 15 июля. (ул. Александровская, 56).

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда

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