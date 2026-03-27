Улучшить механизм работы с обращениями граждан призван пилотный проект, в который вошел Таганрог

Областной опыт клиентоцентричного управления внедрят в шести муниципалитетах Дона.

Ростовская область значительно превысила плановые показатели по внедрению клиентоцентричного подхода в госуправлении. Теперь успешный региональный опыт начнут применять на муниципальном уровне, чтобы сделать работу с обращениями граждан более эффективной, сообщает пресс-служба правительства Дона.

Индекс клиентоцентричной зрелости региона, рассчитанный по федеральной методике, достиг 77%, что на 27% выше установленных планов.

«Проверенные решения, успешно отработанные региональными органами власти, будут внедряться и на уровне местного самоуправления — чтобы сделать взаимодействие с жителями ещё более удобным и эффективным», — отметил министр цифрового развития, ИТ и связи Ростовской области Алексей Копытов.

В 2026 году в шести муниципалитетах — Ростове-на-Дону, Шахтах, Таганроге, Азовском, Аксайском и Сальском районах — стартует пилотная образовательная программа. Её цель — повысить прозрачность и оперативность рассмотрения обращений граждан. Специалисты областного минцифры проведут для муниципальных команд серию практических семинаров.

Первый такой тренинг уже состоялся для ростовской команды, внедряющей федеральный проект «Государство для людей». Участники освоили процессный подход для систематизации работы, инструменты для выявления слабых мест в административных процессах и методы учёта мнения жителей для улучшения сервисов.

Программа реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Фото: donland.ru

