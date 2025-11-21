Угрожали убийством: в Ростове двое мужчин ограбили и изнасиловали местную жительницу

В донской столице возбуждено уголовное дело против двух мужчин 26 и 36 лет, обвиняемых в серии тяжких преступлений, включая разбойное нападение и преступления против половой свободы.

По данным следствия, в ночь на 19 ноября 2025 года подозреваемые, действуя по предварительному сговору, незаконно проникли в квартиру на улице Ларина. Там они, угрожая хозяйке убийством, похитили имущество на сумму свыше 800 тысяч рублей. После этого злоумышленники изнасиловали женщину и скрылись с места преступления.

«Подозреваемые были задержаны полицией и доставлены к следователям СК. При обыске в их жилище обнаружены похищенные вещи. В настоящее время обвинение фигурантам предъявлено, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает региональный Следком.

Расследование уголовного дела продолжается: назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Фото: Telegram-канал «Ростовский Следком» из архива