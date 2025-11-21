Главная » Новости Ростовской области

Угрожали убийством: в Ростове двое мужчин ограбили и изнасиловали местную жительницу

На чтение 1 мин Просмотров 59 Опубликовано

В донской столице возбуждено уголовное дело против двух мужчин 26 и 36 лет, обвиняемых в серии тяжких преступлений, включая разбойное нападение и преступления против половой свободы.

Новости Ростовской области

По данным следствия, в ночь на 19 ноября 2025 года подозреваемые, действуя по предварительному сговору, незаконно проникли в квартиру на улице Ларина. Там они, угрожая хозяйке убийством, похитили имущество на сумму свыше 800 тысяч рублей. После этого злоумышленники изнасиловали женщину и скрылись с места преступления.

«Подозреваемые были задержаны полицией и доставлены к следователям СК. При обыске в их жилище обнаружены похищенные вещи. В настоящее время обвинение фигурантам предъявлено, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает региональный Следком.

Расследование уголовного дела продолжается: назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее мы рассказывали, что в Ростовской области пьяный мужчина напал с ножом на сестру и сожительницу.

Фото: Telegram-канал «Ростовский Следком» из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

криминал расследование Ростовская область следком уголовное дело
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru