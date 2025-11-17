В Ростовской области пьяный мужчина напал с ножом на сестру и сожительницу

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Батайска. 16 ноября пьяный мужчина с ножом напал на двух женщин.

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, в одном из домовладений на улице Горького произошла ссора, во время которой фигурант нанес ножевые ранения своей сестре и сожительнице. Одна из женщин скончалась, вторая доставлена в больницу, где ей оказывается медицинская помощь.

«Сейчас подозреваемый задержан, во время осмотра места происшествия изъято орудие преступления, а также иные предметы, имеющие значение для следствия. Назначены необходимые экспертизы», — пишет источник.

Также в суд направлено ходатайство об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото rostov.sledcom.ru