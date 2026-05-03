Участница таганрогского клуба «Золотая осень» обратилась к губернатору за помощью для ЦСО

Новый автомобиль начнет обслуживать пожилых людей уже с завтрашнего дня.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провел интерактивный прием граждан, в ходе которого к нему обратилась жительница Таганрога Ольга Владимировна Ягупова. Пенсионерка, являющаяся участницей клуба «Золотая осень» при местном Центре социального обслуживания (ЦСО), подняла вопрос о материально-техническом оснащении учреждения.

«Три года подряд ЦСО становится победителем этого проекта. В 2024 году благодаря губернаторской программе была реализована давняя мечта сотрудников и подопечных центра – строительство стеклянного отапливаемого павильона с панорамными окнами, — рассказала о поэтапном развитии и оснащении Центра глава Таганрога Светлана Камбулова. — В 2025 году проект получил продолжение: возле павильона создали «тропу здоровья», которая позволяет пожилым людям заниматься оздоровительными практиками».

Вопрос приобретения нового автомобиля также прорабатывался руководством ЦСО. В 2025 году проект «Закупка автомобиля ГАЗель Соболь ГАЗ-221717 для нужд МБУ „ЦСО г. Таганрога“» успешно прошел конкурсный отбор в рамках программы «Сделаем вместе». Общий объем финансирования составил 2,44 млн рублей. Средства поступили из трех источников: 1,5 млн рублей — из областного бюджета, 555,5 тыс. рублей — из местного бюджета, а 315 тыс. рублей — в виде инициативных платежей физических лиц.

«Автомобиль приобретен, документы оформлены. Уже с завтрашнего дня он начнет помогать пожилым людям и инвалидам добираться до нужных объектов», — отметила глава города.

Фото: скрин видео из канала в МАХ Светланы Камбуловой.

