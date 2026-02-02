Троих жителей Дона задержали за выращивание марихуаны и ее сбыт по 2,5 тысячи рублей за грамм

В Ростовской области полицейские пресекли деятельность группы, занимавшейся выращиванием и продажей марихуаны. Трое местных жителей сейчас задержаны по подозрению в организации нелегального оборота запрещенных веществ, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Как выяснилось, трое неработающих мужчин в возрасте от 33 до 53 лет выращивали марихуану в своих домах в Ростове-на-Дону и Батайске, после чего сбывали наркотик узкому кругу лиц при личных встречах. Цена за грамм составляла 2,5 тысячи рублей. Все задержанные ранее уже были судимы за аналогичные преступления.

Во время обысков полицейские изъяли кусты растения, более килограмма растительной массы, зип-пакеты и другую упаковку, весы и телефоны. Согласно результатам экспертизы, изъятое включает наркотическое средство марихуана массой 1,1 кг, а также мефедрон и амфетамин общим весом 3 грамма.

По фактам правонарушений следователем возбужден ряд уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 и 228.1 УК ПФ. В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас расследование продолжается, устанавливаются возможные соучастники фигурантов.

Фото ГУ МВД по РО