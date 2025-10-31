Троих коммерсантов обвиняют в хищении 105 млн рублей у дольщиков в Ростовской области

41 человек потерял более 105 млн рублей в результате мошенничества строителей.

В Ростовской области завершено расследование масштабного дела о мошенничестве в строительной сфере, в результате которого пострадали десятки граждан.

Следственные органы предъявили обвинения руководителю и двум сотрудникам коммерческой фирмы, специализировавшейся на возведении жилых и нежилых объектов на территории Ростова, Аксайского, Мясниковского и других районов.

По версии следствия, обвиняемые организовали преступную схему, заключая с клиентами договоры на строительство индивидуальных домов на их участках. После получения денежных средств подрядчики уклонялись от выполнения взятых обязательств.

«В результате мошеннических действий 41 человек лишился более 105 млн рублей», — сообщает пресс-служба регионального СКР.

Собранные доказательства позволили квалифицировать действия фигурантов по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество группой лиц в крупном и особо крупном размерах).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Кировский районный суд Ростова для рассмотрения по существу.

Изображение от freepik