Трех убийц молодого дончанина полиция задержала в течении суток

Юноши в возрасте от 17 до 19 лет забили до смерти 21-летнего молодого человека, им грозит до 15 лет лишения свободы.

В Ростовской области полиция менее чем за сутки установила местонахождение троих подозреваемых в жестоком убийстве в Усть-Донецком районе.

Молодой мужчина без признаков жизни был обнаружен в доме, расположенном в станице Усть-Быстрянская. Полицейские по горячим следам задержали троих подозреваемых в совершении убийства 21-летнего местного жителя. Ими оказались 19-летний и двое 17-летних местных жителей.

По предварительным данным, в ночь на 29 марта все трое пришли к потерпевшему и стали его избивать, в результате чего он скончался. После этого злоумышленники скрылись, но были оперативно установлены благодаря забытой на месте происшествия сумке.

Как сообщили в региональном следкоме, в ходе допросов все трое дали признательные показания и подробно воспроизвели обстоятельства произошедшего. В настоящее время решается вопрос о заключении их под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

