Главная » Новости Ростовской области

Трех убийц молодого дончанина полиция задержала в течении суток

На чтение 1 мин Просмотров 34 Опубликовано

Юноши в возрасте от 17 до 19 лет забили до смерти 21-летнего молодого человека, им грозит до 15 лет лишения свободы.

В Ростовской области полиция менее чем за сутки установила местонахождение троих подозреваемых в жестоком убийстве в Усть-Донецком районе.

Молодой мужчина без признаков жизни был обнаружен в доме, расположенном в станице Усть-Быстрянская. Полицейские по горячим следам задержали троих подозреваемых в совершении убийства 21-летнего местного жителя. Ими оказались 19-летний и двое 17-летних местных жителей.

По предварительным данным, в ночь на 29 марта все трое пришли к потерпевшему и стали его избивать, в результате чего он скончался. После этого злоумышленники скрылись, но были оперативно установлены благодаря забытой на месте происшествия сумке.

Как сообщили в региональном следкоме, в ходе допросов все трое дали признательные показания и подробно воспроизвели обстоятельства произошедшего. В настоящее время решается вопрос о заключении их под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Фото: следком РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости происшествия Ростовская область следком убийство
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru