Транспортная доступность школы № 39: комментарий администрации Таганрога

Жители Таганрога в соцсетях вновь обсуждают состояние дороги к школе № 39 — давнюю проблему города.

Напомним, этот вопрос поднимался и на личном приеме граждан главой Таганрога Светланой Камбуловой, который состоялся в начале февраля 2026 года.

На данный момент разработан проект дороги, успешно пройдена экспертиза проектной документации. Однако начало строительных работ пока невозможно из‑за необходимости выкупа частных земельных участков.

«В 2025 году администрация Таганрога провела оценку стоимости изъятия части земельных участков по улице Галицкого — в границах от улицы Сергея Шило до улицы Чехова», — ответила на приеме Светлана Камбулова.

В администрации города, куда мы обратились за комментарием, пояснили, что на сегодняшний день транспортная доступность школы № 39 обеспечена автомобильной дорогой с твердым покрытием по улицам Галицкого и Чучева, по которой проходит маршрут школьного автобуса.

«Жители ЖК, расположенных в районе улицы Чехова, могут пользоваться автомобильными дорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети города с выходом на улицы Галицкого и Чучева (школьный маршрут)», — уточняется в комментарии.

Кратчайший маршрут к школе проходит по землям, находящимся в частной собственности, и имеет грунтовое покрытие. Вопрос изъятия участков решается.

Фото из архива