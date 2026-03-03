Главная » Город

Транспортная доступность школы № 39: комментарий администрации Таганрога

На чтение 1 мин Просмотров 59 Опубликовано

Жители Таганрога в соцсетях вновь обсуждают состояние дороги к школе № 39 — давнюю проблему города.

Город

Напомним, этот вопрос поднимался и на личном приеме граждан главой Таганрога Светланой Камбуловой, который состоялся в начале февраля 2026 года.

На данный момент разработан проект дороги, успешно пройдена экспертиза проектной документации. Однако начало строительных работ пока невозможно из‑за необходимости выкупа частных земельных участков.

«В 2025 году администрация Таганрога провела оценку стоимости изъятия части земельных участков по улице Галицкого — в границах от улицы Сергея Шило до улицы Чехова», — ответила на приеме Светлана Камбулова.

В администрации города, куда мы обратились за комментарием, пояснили, что на сегодняшний день транспортная доступность школы № 39 обеспечена автомобильной дорогой с твердым покрытием по улицам Галицкого и Чучева, по которой проходит маршрут школьного автобуса.

«Жители ЖК, расположенных в районе улицы Чехова, могут пользоваться автомобильными дорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети города с выходом на улицы Галицкого и Чучева (школьный маршрут)», — уточняется в комментарии.

Кратчайший маршрут к школе проходит по землям, находящимся в частной собственности, и имеет грунтовое покрытие. Вопрос изъятия участков решается.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

администрация Таганрога дороги обратная связь Светлана Камбулова Таганрог школа
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru