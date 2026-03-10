Главная » Новости Ростовской области

Трагедия в Ростове: 8 марта мужчина жестоко убил свою жену и покончил с собой

Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства преступления.

В региональном следкоме сообщили о тяжком преступлении, которое было совершено в Ростове, в праздничный день 8 марта.

В квартире дома по ул. Береговой донской столицы обнаружено тело 26-летней женщины с множественными резаными и колото-резаными ранениями.

«В ходе проведенных следственных и оперативных мероприятий установлена причастность к совершению преступления 46-летнего супруга погибшей, скрывшегося с места происшествия», — сообщили в ведомстве.

Муж убитой был объявлен в розыск. Вскоре его автомобиль, а также тело мужчины с признаками самоубийства, обнаружены на территории Краснодарского края.

В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Над выяснением всех деталей жестокого преступления работают следователи, криминалистами осмотрено место происшествия, назначены судебные экспертизы.

Фото: следком РО

