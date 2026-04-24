ТИУиЭ заключил соглашения о партнерстве с техникумами Таганрога и Неклиновским районом

Более 400 ученых из России и зарубежья участвовали в конференции ТИУиЭ.

23 и 24 апреля в Таганрогском институте управления и экономики (ТИУиЭ) состоялась XXVII Национальная научная конференция c международным участием «Модернизация российского общества и образования: новые экономические ориентиры, стратегии управления, вопросы правоприменения и подготовки кадров».

Тематика научного мероприятия затронула критические вопросы развития высшего образования в России и их взаимосвязь с современными проблемами экономики, управления и права.

В приветственном слове ректор ТИУиЭ, д.э.н., профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, почетный гражданин Таганрога С.Ю. Аваков отметил, что конференция в ТИУиЭ ежегодно получает широкий отклик в профессиональной среде, становится заметным событием в научной жизни города и региона, а научные направления кафедр ТИУиЭ уделяют особое внимание практико-ориентированным исследованиям, взаимодействию с органами власти, предприятиями и бизнесом.

Почетными гостями конференции традиционно стали представители администрации Таганрога, руководители судебных, надзирающих, правоохранительных и контролирующих органов власти нашего города, Ростовской области и ДНР, руководители таганрогских предприятий, представители духовенства.

Пленарная сессия конференции была представлена аналитическими докладами ученых ТИУиЭ на актуальные темы российской науки. Знаковым акцентом конференции стало проведение трех экспертных круглых столов по следующим тематикам: «Управление человеческим капиталом в условиях трансформации рынка труда и системы образования», «Актуальные проблемы правового регулирования статуса несовершеннолетних на современном этапе» и «Современные перспективы экономики и бизнеса в условиях цифровой экономики». Дискуссионный формат круглых столов помог услышать друг друга ученым, работодателям, правоохранителям и представителям органов власти. По итогам круглых столов были приняты резолюции, необходимые для эффективного развития нашего города.

В рамках конференции ТИУиЭ заключил сразу три соглашения о научно-социальном партнерстве – с двумя образовательными организациями ГБПОУ РО «Таганрогский техникум машиностроения и металлургии «Тагмет», ГБПОУ РО «Таганрогский техникум сервиса и жилищно-коммунального хозяйства» и Неклиновским районом Ростовской области. Ректор ТИУиЭ, директора техникумов С.А. Ревко, А.И. Михалева, а также и.о. главы Неклиновского района А.Н. Дубина обменялись взаимными планами и наметили перспективы роста сотрудничества.

Всего за два дня в работе конференции приняли участие более 400 ученых и специалистов-практиков – представители ТИУиЭ, РАНХиГС при Президенте РФ, МГУ им. М.В. Ломоносова, РГЭУ (РИНХ), ЮФУ, ДГТУ, Военного университета МО РФ, РГУПС, Донецкого государственного университета, Воронежского государственного университета, Луганского государственного университета, Мариупольского государственного университета и других вузов России, Беларуси, Туркменистана, КНР и Нигерии.

Фото предоставлено ТИУиЭ