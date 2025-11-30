Главная » Новости Ростовской области

Тело подростка с признаками отравления нашли в Ростовской области

В Ростовской области обнаружено тело 14-летней девочки с признаками отравления. Обстоятельства ее гибели сейчас выясняются.

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, трагедия произошла на улице Заводской в Новочеркасске. Следователи, прибывшие на место, не выявили видимых повреждений, указывающих на насильственную смерть.

«С места происшествия изъяты вещественные доказательства, включая газонаполненный стальной баллон малого объема», — пишет источник.

По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. В настоящее время назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

